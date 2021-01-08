"У Олексія Міранчука немає таких характеристик нападника, як у Ілічіча. Футболіст завжди повинен шукати найбільш підходящу позицію на полі. Ілічіч хотів забити гол у матчі з Сассуоло, але він корисний і коли віддає результативні передачі. У нас все добре попереду з Мурієлем та Сапатою.

Коваленко уклав попередній контракт з Аталантою на 5 років, – ЗМІ

Коли на поле виходить Маліновський, він завжди небезпечний. Подивимося, чи так само конкурентоспроможні Міранчук та Ламмерс", – наводить слова Гасперіні Tutto Atalanta.

До слова, у нинішньому розіграші італійської першості Маліновський провів 13 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

Аталанта – Парма: Маліновський заряджає на розгром – гольова атака, супермомент, або Хто найкращий у топ-5 лігах