"Маліновський – завжди небезпечний": Гасперіні поставив українця у приклад росіянину Міранчуку
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні оцінив гравців клубу, які приєднались до команди в літнє трансферне вікно.
"У Олексія Міранчука немає таких характеристик нападника, як у Ілічіча. Футболіст завжди повинен шукати найбільш підходящу позицію на полі. Ілічіч хотів забити гол у матчі з Сассуоло, але він корисний і коли віддає результативні передачі. У нас все добре попереду з Мурієлем та Сапатою.
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Коли на поле виходить Маліновський, він завжди небезпечний. Подивимося, чи так само конкурентоспроможні Міранчук та Ламмерс", – наводить слова Гасперіні Tutto Atalanta.
До слова, у нинішньому розіграші італійської першості Маліновський провів 13 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.
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