Маліновський забив перший гол в Італії, бомба року на Камп Ноу, шок у дербі для Манчестер Сіті: топ-моменти євровікенду

"Футбол 24" виділяє найцікавіші події вихідних у Європі. Маліновський відзначився голом у Серії А, бомба від Суареса та провал Манчестер Сіті і Баварії – все це в нашому матеріалі.

Юнайтед шокував Сіті у дербі Манчестера – у Ліверпуля вже +14

Манчестер Юнайтед тріумфував у манкуніанському дербі. Підопічні Уле Гуннара Сульшера вдруге за тиждень зняли скальп з топ-клубу АПЛ – після Тоттенхема на чолі з Жозе Моурінью настала черга Манчестер Сіті. "Червоні дияволи" провели чи не найкращий матч у сезоні та здобули цілком заслужену перемогу, поставивши болючу підніжку своїм сусідам. Всі атакувальні потуги підопічних Гвардіоли ламалися об надійний захист МЮ, який яскраво продемонстрував серйозну проблему "містян" – брак глибини складу та невміння дотиснути організованого суперника.

Ман Сіті – МЮ: феномен "диявольського" Робін Гуда, майстер-клас Ван-Біссаки, Фред здибав нового Степаненка та расистів

Юнайтед не лише відбивався – "дияволи" раз за разом проводили блискавичні контратаки і могли забити у ворота Едерсона куди більше, ніж 2 м'ячі. Втім, і цього вистачило манкуніанцям для важливої перемоги. В поточному сезоні МЮ здобув славу такого собі Робіна Гуда – відбирає очки у лідерів (Ліверпуль, Тоттенхем, Челсі, Ман Сіті, Лестер), але в той же час примудряється програвати Вест Хему, Ньюкаслу, Крістал Пелас та Борнмуту.

Головним переможцем дербі Манчестера став навіть не Юнайтед, який все ще відстає від зони Ліги чемпіонів на 5 пунктів. Ліверпуль після впевненої перемоги над Борнмутом відірвався від Ман Сіті на фантастичні 14 очок. Довгоочікуваний чемпіонський титул близький, як ніколи. Якщо не скористатися найгіршим стартом сезону в кар'єрі Гварідоли, то коли ж тоді брати титул?

Фантастичний Лестер претендує на чемпіонство?

Лестер під керівництвом Брендана Роджерса продовжує дивувати всю Англію. "Лиси" в поточному чемпіонаті демонструють навіть кращий графік, ніж під час чемпіонського сезону 2015/16. У 16-му турі Лестер без особливих труднощів розбив Астон Віллу, довівши свою переможну серію до 8-ми поєдинків поспіль – рекордна серія в історії клубу в рамках АПЛ.

Парадоксально, але саме команда Роджерса наразі є головним конкурентом Ліверпуля у боротьбі за чемпіонський титул, поступаючись "червоним" 8-ма очками. Вирішальними для "лис" стануть поєдинки в кінці грудня – тоді Джеймі Варді та компанія протягом кількох днів зіграють з Манчестер Сіті та Ліверпулем. Наразі ж Лестер впевнено тримається в зоні Ліги чемпіонів з 14-очковим відривом. Роджерс відмінно виконує свою роботу та заслужив новий контракт із серйозним підняттям зарплатні – тепер він заробляє більше за Клоппа.

Окремо слід відзначити Джеймі Варді. Нападник, якому в січні виповниться 33 роки, переживає другу молодість та демонструє відмінну форму. Починаючи з 3 березня, Варді забив в АПЛ 25 голів – на 8 більше, ніж будь-який інший гравець.

Ювентус зазнав першої поразки в чемпіонаті – Інтер попри втрату очок збільшив лідерство

15-й тур Серії А став не надто вдалим для лідерів, які синхронно втратили очки у протистоянні з римськими командами. Інтер вдома не зміг дотиснути Рому, яка втримала нічию на Джузеппе Меацца та продовжує боротися за місце в Лізі чемпіонів. "Нерадзуррі" мали чимало моментів, але так і не змогли пробити 36-річного Антоніо Міранте. Команда Конте не спромоглася забити бодай гол вперше в поточному сезоні, але примудрилася не те, що зберегти першу позицію, а навіть збільшити відрив від Ювентуса.

Радісну звістку для "нерадзуррі" приніс Лаціо. "Орли" вперше з 2003 року обіграли туринців на Стадіо Олімпіко та скоротили відставання від команди Мауріціо Саррі до 3-х очок, закріпившись у чільній трійці Серії А. Чіро Іммобіле – найкращий бомбардир чемпіонату – не зумів вразити ворота Войцеха Щенсни навіть з пенальті. Втім, і голів Луїса Феліпе, Мілінковіча-Савіча та Кайседо допомогли Лаціо здобути вольову перемогу. Туринці після нічиєї з Сассуоло вперше програли в чемпіонаті – вочевидь, як мінімум найближчим часом, інтрига у боротьбі за Скудетто житиме.

Зауважимо, що Ювентус програв у Римі другий матч поспіль – у травні кривдником "Старої синьйори" стала Рома, хоч той матч не мав турнірного значення для команди тоді ще Массіміліано Аллегрі.

Маліновський забив дебютний гол в Італії – Аталанта втратила лідера перед Шахтарем

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський відзначився першим голом в Серії А. Українець з'явився на полі на 28-й хвилині замість травмованого Йосіпа Ілічіча, а наприкінці першого тайму гарматним ударом вразив ворота Верони, зрівнявши рахунок. Це другий гол Маліновського за бергамасків – раніше він забивав у ворота Манчестер Сіті в матчі Ліги чемпіонів.

Маліновський був близьким до забитого м'яча і в минулих поєдинках, але завжди щось ставало на заваді – як не голкіпери, то каркас воріт. За словами Руслана, йому давно натякали про необхідність результативного удару, і от це нарешті сталося.

Втім, навіть попри вирвану на останніх секундах перемогу, Джан П'єро Гасперіні отримав неприємну новину. Йосіп Ілічіч через пошкодження ризикує не зіграти на ОСК Металіст проти Шахтаря – нагадаємо, поєдинок заключного туру Ліги чемпіонів пройде вже 11 грудня, а Аталанту для продовження виступів у єврокубках влаштує лише перемога.

Баварія знову програла – сенсаційний лідер розриває Бундеслігу

В центральному матчі 14-го туру чемпіонату Німеччини Борусія Менхенгладбах обіграла Баварію та продовжує очолювати турнірну таблицю. Підопічні Марко Розе пропустили в дебюті другого тайму, проте зуміли зрівняти рахунок, а в компенсований час взагалі вирвали перемогу, шокувавши мюнхенців.

Окрасою поєдинку став дивовижний сейв Яна Зоммера. Швейцарець кінчиками пальців дістав м'яч, який вже практично повністю перетнув лінію воріт. Цей епізод однозначно увійде у всі можливі підбірки.

*Момент сейву Зоммера – з 1:18

Схоже, проблеми Баварії полягали не лише в Ніко Ковачі. Після відставки хорвата команда під керівництвом Ханса-Дітера Фліка програла два останні матчі та опустилася за межі єврокубкової зони. Безумовно, "ротен" мають ще чимало часу для виправлення ситуації та все одно залишаються головним фаворитом на чемпіонство, адже до лідера не так багато – 7 очок. Однак, одразу і не згадаєш, коли Баварія після 14-ти турів посідала лише 7-му позицію Бундесліги.

Мессі представив "Золотий м'яч" найкраще з усіх можливих способів – Камп Ноу побачив гол року

2 грудня Ліонель Мессі здобув свій 6-й "Золотий м'яч" у кар'єрі. Перед початком поєдинку Барселона – Мальорка аргентинець представив публіці отриману нагороду. "Блаугранас" просто не могли зіпсувати свято своєму лідеру, оформивши впевнений розгром аутсайдера, та продовжує очолювати турнірну таблицю Ла Ліги.

Героєм вечора став сам Мессі, який оформив 35-й хет-трик у Прімері та обійшов за цим показником Кріштіану Роналду. Аргентинець перебуває у відмінній формі, що, безумовно, додає оптимізму фанатам "синьо-гранатових" напередодні Ель Класіко, яке пройде вже 18 грудня на Камп Ноу.

Вболівальники, які завітали на поєдинок Барселона – Мальорка, стали свідками розкішного забитого м'яча у виконанні Луїса Суареса. Комбінація господарів і так була відверто космічною, а тут ще й фантастичний завершальний удар, який заслуговує премію Пушкаша!

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