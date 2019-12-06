Роджерс підписав новий контракт з Лестером

Лестер і головний тренер Брендан Роджерс домовилися щодо продовження співпраці на більш тривалий термін.

Нова угода північноірландського фахівця розрахована до червня 2025 року, інформує офіційний сайт Лестера.

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Попередній контракт наставника з "лисами" закінчувався у 2022 році, однак клуб вирішив надійно утримати тренера від зазіхань визнаних грандів, серед яких називався Арсенал. У минулому сезоні Роджерс замінив француза Клода Пюеля і зміг підняти команду на дев'яту сходинку АПЛ. У поточній кампанії справи йдуть ще краще – після 15 турів Лестер посідає друге місце.

Нагадаємо, раніше Роджерс очолював такі британські клуби як Уотфорд, Редінг, Суонсі, Ліверпуль та Селтік, з яким він тричі ставав чемпіоном Шотландії.

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