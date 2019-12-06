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Роджерс підписав новий контракт з Лестером

16:01 274 Читать на русском
Роджерс підписав новий контракт з Лестером
Брендан Роджерс / Reuters

Лестер і головний тренер Брендан Роджерс домовилися щодо продовження співпраці на більш тривалий термін.

Нова угода північноірландського фахівця розрахована до червня 2025 року, інформує офіційний сайт Лестера.

Лестер після 11 турів випереджає свій чемпіонський графік сезону 2015/16

Попередній контракт наставника з "лисами" закінчувався у 2022 році, однак клуб вирішив надійно утримати тренера від зазіхань визнаних грандів, серед яких називався Арсенал. У минулому сезоні Роджерс замінив француза Клода Пюеля і зміг підняти команду на дев'яту сходинку АПЛ. У поточній кампанії справи йдуть ще краще – після 15 турів Лестер посідає друге місце.

Нагадаємо, раніше Роджерс очолював такі британські клуби як Уотфорд, Редінг, Суонсі, Ліверпуль та Селтік, з яким він тричі ставав чемпіоном Шотландії.

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