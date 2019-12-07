Манчестер Юнайтед шокував Манчестер Сіті в дербі – у Гвардіоли "мінус 14" від Клоппа

Сіті програв Юнайтед (1:2) манчестерське дербі в рамках 16 туру АПЛ. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Явним фаворитом манкуніанського дербі на Етіхаді виглядав Манчестер Сіті, однак все було не настільки однозначно. У "містян" в останні місяці регулярно помітна ігрова криза проти організованих суперників, а Юнайтед під керівництвом Сульшера дуже вдало грає з грандами. Цьому є логічне пояснення – норвезький фахівець не може поставити команді позиційну атаку, але має класні контрвипади та добре готується до топ-матчів.

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Манчестер Юнайтед заявив про себе з перших хвилин, дуже гостро вибігаючи до чужих воріт. "Дияволи" ледь не кожну атаку доводили до логічного завершення. Фред віддав на Джеймса – постріл Деніела парирував голкіпер. Рашфорд розрізав оборону Сіті пасом на Лінгарда – удар з гострого кута взяв Едерсон. Марсьяль отримав хороший пас і розрядив гармату – знову воротар на місці.

Господарі також настирливо атакували, але Ван-Біссака та його партнери грамотно трималися. Навіть коли суперник все ж проходив крізь редути, удари блокувалися або летіли повз ворота. Натомість Манчестер Юнайтед продовжував розривати оборону "містян". Рашфорд з лівого флангу залетів у штрафний майданчик і впав після зіткнення з Бернарду. Суддя спершу промовчав, але VAR показав, що це пенальті – португалець не грав у м'яч. Маркус 11 метрів відкрив рахунок!

Як не дивно, а смертельні контри гостей не зникали. Фред пробіг правим флангом і вчасно повернув у центр на Рашфорда, але форвард трішки не влучив у дальню "шістку". Через хвилину Маркус ефектним ударом струснув поперечину, а ще через декілька миттєвостей Юнайтед подвоїв перевагу! Контратака вже захлиналася, але Марсьяль обігрався з Джеймсом і більярдно пробив у ближній кут – м'яч від стійки влетів у ворота, не залишивши Едерсону шансів.

На той момент статистика ударів у площину – 0:5 на користь "червоних". Манчестер Сіті отримав заслужене покарання за слабкий футбол. Гості віддали м'яч повністю в розпорядження підопічних Гвардіоли, але гольових моментів все одно було мало. Дальні удари Сілв у руки Де Хеа такими не назвеш. Лише після активізації де Брюйне "містяни" почали по-справжньому тиснути.

Кевін класно закинув на Жезуса, однак бразилець у падінні пробив головою неточно. Прямий удар бельгійця зі штрафного пролетів над воротами. Ще КдБ перспективно закидав на дальню стійку, але партнери були не готові. Гвардіола нервував і багато апелював до арбітрів. Його можна зрозуміти – м'яч двічі влучав у руку гостям у штрафному майданчику. Втім, у кінцівку Ліндельофа сфера відскочила після рикошету, а Фред, на думку рефері, не мав можливості зреагувати на простріл.

На другий тайм Манчестер Юнайтед прогнозовано вивіз автобус. Хлопці Сульшера сиділи глибоко, але не дозволяли турбувати Де Хеа. "Містяни" все ж користувалися грубими помилками: заблокований удар де Брюйне, рейд Стерлінга через весь штрафний майданчик, який міг призвести до пенальті. Чудовий шанс у Сіті виник у середині другого тайму, коли потужний удар Родрі з-під поперечини витягнув ДДХ. Вийшов на заміну Марез і відразу міг проштовхнути м'яч у сітку – забракло зовсім трішки.

Юнайтед рідко, але відповідав. Прорив правим флангом майже призвів до моменту Марсьяля, але м'яч до форварда не дійшов. Іншу атаку Лінгард завершив ударом впритул – Едерсон зберіг концентрацію. Водночас комбінації господарів ставали дедалі небезпечнішими для оборони "дияволів", однак останнього пасу Сіті все одно бракувало.

Скоротити відставання міг Отаменді, який замінив травмованого Стоунза (катастрофа в центрі оборони триває). Перший удар аргентинця головою після кутового пролетів повз ціль. Не зробив тоді, зробив через 20 хвилин. Оборона знову не втримала Нікласа на подачі Мареза – центрбек виграв "другий поверх" і загнав м'яч у сітку. Загострити ситуацію ще більше мав Ріяд, який хитнув суперника у штрафному майданчику – Де Хеа впорався.

Манчестер Сіті безрезультатно тиснув до фінального свистка, а Манчестер Юнайтед вміло вбивав час. У підсумку "дияволи" втримали сенсаційну перемогу на Етіхаді – 1:2! Гвардіола з 32 очками залишився на 3 місці, але відстає від лідера Ліверпуля вже на 14 пунктів. Сульшер набрав 24 залікові бали та піднявся на 5 сходинку АПЛ. До зони ЛЧ – 5 очок.

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