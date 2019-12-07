toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Манчестер Юнайтед шокував Манчестер Сіті в дербі – у Гвардіоли "мінус 14" від Клоппа

21:24 2340 Читать на русском
Манчестер Юнайтед шокував Манчестер Сіті в дербі – у Гвардіоли "мінус 14" від Клоппа
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: огляд матчу

Сіті програв Юнайтед (1:2) манчестерське дербі в рамках 16 туру АПЛ. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

85’ Ніколас Отаменді
 
Маркус Рашфорд 23’
Антоні Марсьяль 29’
23’ Маркус Рашфорд
29’ Антоні Марсьяль
85’ Ніколас Отаменді

Явним фаворитом манкуніанського дербі на Етіхаді виглядав Манчестер Сіті, однак все було не настільки однозначно. У "містян" в останні місяці регулярно помітна ігрова криза проти організованих суперників, а Юнайтед під керівництвом Сульшера дуже вдало грає з грандами. Цьому є логічне пояснення – норвезький фахівець не може поставити команді позиційну атаку, але має класні контрвипади та добре готується до топ-матчів.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: Сульшер годину перегравав лідера АПЛ, ключові зміни Клоппа, Рашфорд і Джеймс – відмінно

Манчестер Юнайтед заявив про себе з перших хвилин, дуже гостро вибігаючи до чужих воріт. "Дияволи" ледь не кожну атаку доводили до логічного завершення. Фред віддав на Джеймса – постріл Деніела парирував голкіпер. Рашфорд розрізав оборону Сіті пасом на Лінгарда – удар з гострого кута взяв Едерсон. Марсьяль отримав хороший пас і розрядив гармату – знову воротар на місці.

Господарі також настирливо атакували, але Ван-Біссака та його партнери грамотно трималися. Навіть коли суперник все ж проходив крізь редути, удари блокувалися або летіли повз ворота. Натомість Манчестер Юнайтед продовжував розривати оборону "містян". Рашфорд з лівого флангу залетів у штрафний майданчик і впав після зіткнення з Бернарду. Суддя спершу промовчав, але VAR показав, що це пенальті – португалець не грав у м'яч. Маркус 11 метрів відкрив рахунок!

Як не дивно, а смертельні контри гостей не зникали. Фред пробіг правим флангом і вчасно повернув у центр на Рашфорда, але форвард трішки не влучив у дальню "шістку". Через хвилину Маркус ефектним ударом струснув поперечину, а ще через декілька миттєвостей Юнайтед подвоїв перевагу! Контратака вже захлиналася, але Марсьяль обігрався з Джеймсом і більярдно пробив у ближній кут – м'яч від стійки влетів у ворота, не залишивши Едерсону шансів.

На той момент статистика ударів у площину – 0:5 на користь "червоних". Манчестер Сіті отримав заслужене покарання за слабкий футбол. Гості віддали м'яч повністю в розпорядження підопічних Гвардіоли, але гольових моментів все одно було мало. Дальні удари Сілв у руки Де Хеа такими не назвеш. Лише після активізації де Брюйне "містяни" почали по-справжньому тиснути.

Кевін класно закинув на Жезуса, однак бразилець у падінні пробив головою неточно. Прямий удар бельгійця зі штрафного пролетів над воротами. Ще КдБ перспективно закидав на дальню стійку, але партнери були не готові. Гвардіола нервував і багато апелював до арбітрів. Його можна зрозуміти – м'яч двічі влучав у руку гостям у штрафному майданчику. Втім, у кінцівку Ліндельофа сфера відскочила після рикошету, а Фред, на думку рефері, не мав можливості зреагувати на простріл.

На другий тайм Манчестер Юнайтед прогнозовано вивіз автобус. Хлопці Сульшера сиділи глибоко, але не дозволяли турбувати Де Хеа. "Містяни" все ж користувалися грубими помилками: заблокований удар де Брюйне, рейд Стерлінга через весь штрафний майданчик, який міг призвести до пенальті. Чудовий шанс у Сіті виник у середині другого тайму, коли потужний удар Родрі з-під поперечини витягнув ДДХ. Вийшов на заміну Марез і відразу міг проштовхнути м'яч у сітку – забракло зовсім трішки.

Юнайтед рідко, але відповідав. Прорив правим флангом майже призвів до моменту Марсьяля, але м'яч до форварда не дійшов. Іншу атаку Лінгард завершив ударом впритул – Едерсон зберіг концентрацію. Водночас комбінації господарів ставали дедалі небезпечнішими для оборони "дияволів", однак останнього пасу Сіті все одно бракувало.

Скоротити відставання міг Отаменді, який замінив травмованого Стоунза (катастрофа в центрі оборони триває). Перший удар аргентинця головою після кутового пролетів повз ціль. Не зробив тоді, зробив через 20 хвилин. Оборона знову не втримала Нікласа на подачі Мареза – центрбек виграв "другий поверх" і загнав м'яч у сітку. Загострити ситуацію ще більше мав Ріяд, який хитнув суперника у штрафному майданчику – Де Хеа впорався.

Манчестер Сіті безрезультатно тиснув до фінального свистка, а Манчестер Юнайтед вміло вбивав час. У підсумку "дияволи" втримали сенсаційну перемогу на Етіхаді – 1:2! Гвардіола з 32 очками залишився на 3 місці, але відстає від лідера Ліверпуля вже на 14 пунктів. Сульшер набрав 24 залікові бали та піднявся на 5 сходинку АПЛ. До зони ЛЧ – 5 очок.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: суддя не вбив, але деморалізував гостей, грандіозна заявка Клоппа та туга за Зінченком

blog_ava
Шахтар – Динамо: арбітр скандального матчу зв'язався з поліцією у справі щодо расистського скандалу
10:09
5063
Теги
Головне Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
42
хв
Динамо
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук