Маліновський за крок від Аталанти – президент клубу підтвердив переговори

Президент Аталанти Антоніо Перкассі розраховує оформити трансфер хавбека збірної України Руслана Маліновського.

"Перехід Маліновського можливий. Але ми все ж сподіваємося ще трохи зекономити на цьому трансфері", – цитує Перкассі Tuttomercatoweb.

Маліновський: Міг би багато розповісти про Генк, але переживаю за вагітну дружину

Вчора італійська преса повідомила, що Аталанта вже узгодила трансфер Маліновського, на якого також претендувала Сампдорія. Генк отримає за свого півзахисника 13,7 мільйона євро.

Нагадаємо, Аталанта у минулому сезоні посіла третю сходинку Серії А і виборола право на виступи у Лізі чемпіонів.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство