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Маліновський за крок від Аталанти – президент клубу підтвердив переговори

09:12 418 Читать на русском
Маліновський за крок від Аталанти – президент клубу підтвердив переговори
Руслан Маліновський / FOTO: BELGA

Президент Аталанти Антоніо Перкассі розраховує оформити трансфер хавбека збірної України Руслана Маліновського.

"Перехід Маліновського можливий. Але ми все ж сподіваємося ще трохи зекономити на цьому трансфері", – цитує Перкассі Tuttomercatoweb.

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Вчора італійська преса повідомила, що Аталанта вже узгодила трансфер Маліновського, на якого також претендувала Сампдорія. Генк отримає за свого півзахисника 13,7 мільйона євро.

Нагадаємо, Аталанта у минулому сезоні посіла третю сходинку Серії А і виборола право на виступи у Лізі чемпіонів.

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Аталанта Аталанта Трансфери Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Головне Трансфери Чемпіонату Італії Італія
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