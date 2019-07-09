Маліновський: Міг би багато розповісти про Генк, але переживаю за вагітну дружину

Півзахисник Генка Руслан Маліновський прокоментував чутки щодо свого можливого відходу з бельгійського клубу.

"Генк не дотримує свого слова і спотворює мої слова. Я вирішив не вирушати на передсезонний збір. Я сказав тренеру, що не хочу заважати розвитку його нової команди. Я бачив це як знак поваги до наставника і до клубу.

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Я міг би розповісти багато про Генк, але я вважаю за краще не робити це з поваги до моїх партнерів по команді, вболівальників і клубу. Але мені не подобається ця ситуація. Повірте, це не моя провина. Моя дружина вагітна, і я переживаю за неї. Вся ця ситуація змушує її нервувати.

Поки мій агент веде переговори з Генком, я не хочу сказати нічого зайвого. Я сподіваюся, що Генк більше не показуватиме мене в поганому світлі, і я зможу залишити клуб у дружніх відносинах", – розповів Маліновський у коментарі Nieuwsblad.

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