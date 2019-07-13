Аталанта узгодила трансфер Маліновського, – Ді Марціо

Трансферна сага хавбека збірної України наближається до свого логічного завершення.

Аталанта узгодила з Генком перехід Руслана Маліновського, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Генк на заміну Маліновському підписав сина легенди Реала та Барселони

У найближчі години гравця чекають в Італії, де він повинен пройти медицинські тести перед підписанням контракту з бергамасками. Чемпіон Бельгії отримає за свого півзахисника 13,7 мільйонів євро.

Нагадаємо, Аталанта у минулому сезоні посіла третю сходинку Серії А і виборола право на виступи у Лізі чемпіонів.

Провінціали в Лізі чемпіонів – історичний успіх Аталанти