Перемога над Монцою дозволив Аталанті набрати 13 очок та стати лідером чемпіонату Італії за підсумками 5-го туру. Руслан Маліновський не втримався від досить популярного жарту щодо цього.

Автогол гравця Шахтаря у відеоогляді матчу Монца – Аталанта – 0:2

"Зупиніть в такому вигляді", – написав Маліновський у своєму твіттері, прикріпивши скріншот турнірної таблиці Серії А.

Додамо, що Руслан зіграв вже у 5 поєдинках за бергамасків, в яких відзначився голом та асистом.

Аталанта здолала Монцу та очолила Серію А – Маліновський розкрився у новій ролі та крутим пасом дав переможний імпульс