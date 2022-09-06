Маліновський з гумором відреагував на вихід Аталанти на перше місце в Серії А
08:00 - Читать на русском
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський вже хотів би закінчення сезону 2022/23.
Расмус Хьойлунд 57’
Марлон 65’
57’ Расмус Хьойлунд
65’ Марлон
Перемога над Монцою дозволив Аталанті набрати 13 очок та стати лідером чемпіонату Італії за підсумками 5-го туру. Руслан Маліновський не втримався від досить популярного жарту щодо цього.
Автогол гравця Шахтаря у відеоогляді матчу Монца – Аталанта – 0:2
"Зупиніть в такому вигляді", – написав Маліновський у своєму твіттері, прикріпивши скріншот турнірної таблиці Серії А.
Додамо, що Руслан зіграв вже у 5 поєдинках за бергамасків, в яких відзначився голом та асистом.
Аталанта здолала Монцу та очолила Серію А – Маліновський розкрився у новій ролі та крутим пасом дав переможний імпульс
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