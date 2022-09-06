Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский уже хотел бы окончания сезона 2022/23.

Победа над Монцой позволила Аталанте набрать 13 очков и стать лидером чемпионата Италии по итогам 5-го тура. Руслан Малиновский не удержался от достаточно популярной шутки по этому поводу.

Автогол игрока Шахтера в видеообзоре матча Монца – Аталанта – 0:2

"Остановите в таком виде", – написал Малиновский в своем твиттере, прикрепив скриншот турнирной таблицы Серии А.

Добавим, что Руслан сыграл уже в 5 поединках за бергамасков, в которых отличился голом и ассистом.

Аталанта одолела Монцу и возглавила Серию А – Малиновский раскрылся в новой роли и крутым пасом дал победный импульс