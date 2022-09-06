Малиновский с юмором отреагировал на выход Аталанты на первое место в Серии А
08:00 - Читати українською
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский уже хотел бы окончания сезона 2022/23.
Расмус Хёйлунд 57’
Марлон 65’
57’ Расмус Хёйлунд
65’ Марлон
Победа над Монцой позволила Аталанте набрать 13 очков и стать лидером чемпионата Италии по итогам 5-го тура. Руслан Малиновский не удержался от достаточно популярной шутки по этому поводу.
Автогол игрока Шахтера в видеообзоре матча Монца – Аталанта – 0:2
"Остановите в таком виде", – написал Малиновский в своем твиттере, прикрепив скриншот турнирной таблицы Серии А.
Добавим, что Руслан сыграл уже в 5 поединках за бергамасков, в которых отличился голом и ассистом.
Аталанта одолела Монцу и возглавила Серию А – Малиновский раскрылся в новой роли и крутым пасом дал победный импульс
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