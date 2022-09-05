Монца вдома поступилася Аталанті (0:2) в 5 турі Серії А. Огляд матчу та гри Руслана Маліновського читайте на "Футбол 24".

Аталанта прокинулася та провела різні тайми

Аталанта сьогодні вперше в сезоні вийшла на матч з чотирма захисниками. Момент для експерименту логічний – Монца за перші 4 тури не набрала жодного очка. Однак команда Берлусконі не зовсім немічна, що й показала на старті зустрічі.

Маліновському вже пізно в АПЛ: чому українець залишився в Аталанті і що буде далі?

Монца значно краще розпочала поєдинок: 6:1 за ударами до 35 хвилини. Сенсі та Мота мали забивати. Аталанта ж виглядала безпорадною і нічого не могла придумати. Взагалі не було зрозуміло, як бергамаски планують створювати моменти.

Гості прокинулися після перерви, завдавши 6 ударів за 15 хвилин. Одна з численних атак Аталанти завершилася голом – Хьойлунд замкнув простріл Лукмана. Незабаром бергамаски подвоїли перевагу – Лукман відгукнувся на простріл Едерсона.

Аталанта значно краще провела другий тайм і спокійно перемогла. Команда Гасперіні набрала 13 очок і стала одноосібним лідером Серії А. Монца з нулем очок залишилася на дні турнірної таблиці.

Експерименти з Маліновським принесли результат

Руслан Маліновський повернувся в стартовий склад Аталанти. Трансферне вікно закрилося, продати українця не вдалося, тому Джан П'єро Гасперіні шукає варіанти, як розкрити Руслана в оновленій команді. Не використовувати одного з найкращих гравців атаки було б злочином.

Маліновський з перших хвилин отримав незвичну позицію на лівому фланзі атаки в схемі 4-2-3-1. Руслану було некомфортно, але на фоні розгубленої команди він все одно виділявся. Шукав передачами Хьойлунда, ледь не створив гол після кутового.

У середині першого тайму українець помінявся позиціями з Едерсоном і отримав роль "десятки". А в перерві Гасперіні зробив ще одну перестановку, помінявши місцями Едерсона та Лукмана. Маліновський залишився в центрі. У такому поєднанні атака бергамасків нарешті запрацювала на повну.

Саме переведення Руслана в центр ознаменувало відродження Аталанти. Та й українець там виглядав цікавіше, роздаючи класні передачі з глибини (83% точності дальніх пасів). Маліновський вивів на удар Копмейнерса, а потім елегантним переведенням на лівий фланг започаткував першу гольову атаку.

Check Malinovskyi’s peach of a pass to start this move off before Hojlund eventually scores pic.twitter.com/gM39RdXOBD — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 5, 2022

Під час позиційних атак Маліновський сідав між двома центрхавами, де частіше зустрічався з м'ячем. Під час пресингу висувався вище до форварда. І читав гру непогано (2 перехоплення). Словом, експеримент вдався. Руслан має шанс на постійній основі перейти в центр і нагадати, як він феєрив за Генк.

Українця замінили за 20 хвилин до фінального свистка, після чого Аталанта знову віддала ініціативу Монці. Маліновський отримав високі оцінки від статистичних порталів: SofaScore – 7.4, WhoScored – 7. Наступний матч – у неділю проти ще одного аутсайдера Кремонезе.