Аталанта перемогла Монцу у 5-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі за участю Руслана Маліновського.

Колективи у першому таймі обмінялись кількома моментами, але відкрили рахунок по перерві. Маліновський розкішно закинув на фланг на Лукмана, а той результативно прострілив на Хьойлунда.

Аталанта здолала Монцу та очолила Серію А – Маліновський розкрився у новій ролі та крутим пасом дав переможний імпульс

Кількома хвилинами пізніше автоголом відзначився Марлон, який досі належить Шахтарю. Ця перемога дозволила Аталанті одноосібно очолити турнірну таблицю Серії А після 5 турів. Монца з нулем залікових балів розташувалась на дні.