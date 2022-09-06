Автогол гравця Шахтаря у відеоогляді матчу Монца – Аталанта – 0:2
00:16 - Читать на русском
Аталанта перемогла Монцу у 5-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі за участю Руслана Маліновського.
Расмус Хьойлунд 57’
Марлон 65’
57’ Расмус Хьойлунд
65’ Марлон
Колективи у першому таймі обмінялись кількома моментами, але відкрили рахунок по перерві. Маліновський розкішно закинув на фланг на Лукмана, а той результативно прострілив на Хьойлунда.
Аталанта здолала Монцу та очолила Серію А – Маліновський розкрився у новій ролі та крутим пасом дав переможний імпульс
Кількома хвилинами пізніше автоголом відзначився Марлон, який досі належить Шахтарю. Ця перемога дозволила Аталанті одноосібно очолити турнірну таблицю Серії А після 5 турів. Монца з нулем залікових балів розташувалась на дні.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter