Півзахисник Спеції Віктор Коваленко дещо втратив у ціні – з 2,3 до рівно 2 мільйонів євро, повідомляє Transfermarkt.

Тоттенхем точно цікавиться Маліновським, – Вацко

Вартість хавбека Аталанти Руслана Маліновського впала значно більше – аж на третину. До оновлення за нього правили 28 мільйонів євро, а тепер – 18 мільйонів. Зараз на українця активно полюють Інтер, Рома й Тоттенхем.

Щодо інших головних змін, то найдорожчим представником Серії А тепер є вінгер Мілана Рафаель Леау (85 млн євро). Раніше лідером у рейтингу був нападник Ювентуса Душан Влаховіч, вартість якого впала до 80 мільйонів. Третім йде представник Інтера Лаутаро Мартінес (75 млн).

Маліновський вирізав ефектний асист і став найкращим, але Аталанта програла аутсайдеру Серії А