Провальний старт Аталанти

Аталанта в останні тижні програла прямим конкурентам (Наполі та Лаціо), але залишилася в зоні Ліги чемпіонів. Сьогодні бергамаски зустрічалися з Лечче – матч проти одного з аутсайдерів чемпіонату мав повернути команду Гасперіні в переможний ритм. Однак з перших же хвилин стало зрозуміло, що легкої перемоги не буде.

Маліновський відзначився класним асистом за Аталанту – перша результативна дія у 12 матчах

Лечче високо пресингував, грав дуже щільно та організовано. Аталанта нічого не могла створити та провалювалася в обороні. Гості регулярно заходили у штрафний майданчик. У середині тайму вони заслужено відкрили рахунок, забивши після кутового. А через дві хвилини Лечче подвоїв перевагу – Ді Франческо скористався грубою помилкою Околі.

Маліновський – головна креативна сила

Вперше за два місяці в старті Аталанти вийшов Маліновський. У попередніх матчах українець отримував позицію десятки та діяв переважно в центрі, а сьогодні він повернувся на звичну позицію ближче до правого флангу. Аталанта в дебюті зустрічі страждала, а Маліновський був чи не єдиним в команді, хто намагався загострювати. Тягнув м'яч з глибини, виводив партнерів на удари.

Далеко не кожна спроба Руслана була вдалою, кілька атак він зіпсував, але позитивний вплив на гру все одно був більшим. Гострота його передач склала 0.43xA. Маліновський розігнав контратаку та створив момент для Сапати. Потім класно віддав на Пашаліча, але той пробити не зумів.

Руслан все ж досяг свого перед перервою – отримав м'яч у центрі поля та вирізав шикарний вертикальний пас в ногу Сапаті. Колумбієць скоротив відставання Аталанти. У другому таймі бергамаски посилили тиск на ворота Лечче, а Маліновський залишався найгострішим на полі. Українець чудово виконав кутовий, подавши чітко на Околі. На жаль, удар захисника потягнув воротар.

Маліновський став найкращим гравцем матчу. Оцінки статистичних порталів підтверджують візуальне враження: SofaScore – 8.2, WhoScored – 7.6, FotMob – 8. Ближче до завершення зустрічі Руслан перейшов у центр і шукав коридори для передач звідти. Розрядити гармату суперники йому не давали – два удари, які не створили проблем голкіперу.

Аталанта так і не врятувала матч і зазнала третьої поразки в сезоні. Лечче мав не менше шансів забити третій гол. Бергамаски не зробили достатньо навіть для нічиєї. Рома в паралельному втратила очки з Сассуоло, тому Аталанта залишилася в топ-4, маючи 27 балів. Лечче набрав 12 пунктів і відірвався від зони вильоту.