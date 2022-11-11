Специализированный портал Transfermarkt традиционно обновил стоимость всех без исключения представителей Серии А.

Полузащитник Специи Виктор Коваленко несколько потерял в цене – с 2,3 до 2 миллионов евро, сообщает Transfermarkt .

Тоттенхэм точно интересуется Малиновским, – Вацко

Стоимость хавбека Аталанты Руслана Малиновского упала значительно больше – на треть. До обновления за него правили 28 миллионов евро, а теперь – 18 миллионов. Сейчас на украинца активно охотятся Интер, Рома и Тоттенхэм.

Что касается других главных изменений, то самым дорогим представителем Серии А теперь является вингер Милана Рафаэль Леау (85 млн. евро). Ранее лидером в рейтинге являлся нападающий Ювентуса Душан Влахович, стоимость которого упала до 80 миллионов. Третьим идет представитель Интера Лаутаро Мартинес (75 млн).