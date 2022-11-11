"Точно знаю, що Конте його хотів в Інтер, ще коли вони грали між собою в Італії. Конте підходив до нього, вони розмовляли. Він бачить його у своїх схемах. Але я не вірю в те, що пишуть про 13 мільйонів євро.

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Як 13 мільйонів євро? У людини фактично до 2025 року контракт. Тому я не вірю в цю цифру. Але я знаю на 100 відсотків, що інтерес від Тоттенхема є", – резюмував Вацко в YouTube-програмі "Стара школа".

Цього сезону Руслан втратив лідерські позиції в Аталанті – провів всього 13 матчів, переважно з'являючись на заміну. Українець відзначився двома результативними передачами та одним голом.

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