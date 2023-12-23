Українець став гравцем "генуезців" минулого літа. У нинішньому сезоні Серії А наш земляк встиг зіграти 14 матчів, у яких забив 2 голи та віддав одну результативну передачу. Альберто Джилардіно вважає Маліновського незамінним гравцем. Керівництво також задоволене цим трансфером.

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"Він може грати на будь-якій позиції на полі, Маліновський має необхідні для цього характеристики. Руслан має якість та силу", – наводить слова Марко Оттоліні 777score з посиланням на DAZN.

Нагадаємо, Маліновський перейшов у Дженоа, оскільки опинився за межами проєкту нового головного тренера Марселя. Нинішня команда намагається закріпитися в Серії А після повернення з нижчого дивізіону. Після 17-ти турів "грифони" посідають 13-те місце в турнірній таблиці.

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