Дженоа дотиснула Сассуоло в матчі 17-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Сассуоло виграв перший тайм завдяки блискавичній контратаці. Лор'янте пролетів 60 метрів і викотив зручну передачу Пінамонті, якому залишалось влучити у порожні ворота.

Маліновський розпочав переможний шедевр Дженоа, Коваленко не допоміг відібрати очки в Лаціо

По перерві Дженоа не тільки відігралась, а й вирвала усі 3 очки. Гудмундссон реалізував пенальті за гру рукою. Під завісу зустрічі Руслан Маліновський чудовим пасом знайшов ісландця, а той дотиком п'яти запустив Екубана – 1:2.