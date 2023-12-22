Розкішна комбінація за участю Маліновського у відеоогляді матчу Сассуоло – Дженоа – 1:2
22:55 - Читать на русском
Дженоа дотиснула Сассуоло в матчі 17-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Калеб Екубан 87’
87’ Калеб Екубан
Сассуоло виграв перший тайм завдяки блискавичній контратаці. Лор'янте пролетів 60 метрів і викотив зручну передачу Пінамонті, якому залишалось влучити у порожні ворота.
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По перерві Дженоа не тільки відігралась, а й вирвала усі 3 очки. Гудмундссон реалізував пенальті за гру рукою. Під завісу зустрічі Руслан Маліновський чудовим пасом знайшов ісландця, а той дотиком п'яти запустив Екубана – 1:2.
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