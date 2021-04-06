Фани Аталанти підбили підсумки місяця, що минув, а Руслан Маліновський став найкращим гравцем, повідомляє офіційний Twitter клубу.

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У березні наш співвітчизник провів 4 поєдинки в Серії А у футболці "Богині" (гол та асист), а також один матч у Лізі чемпіонів проти мадридського Реала. Загалом в активі Руслана 33 поєдинки за Аталанту в поточному сезоні, в яких він відзначився 4 м'ячами та 6 результативними передачами.

Зауважимо, перший місяць весни став особливим і для іншого українця – Віктора Коваленка. 21 березня він дебютував за бергамасків, зігравши 3 хвилини у поєдинку проти Удінезе (2:0).

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