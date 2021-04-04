Аталанта розібралася з Удінезе в 29-му турі чемпіонату Італії та піднялася на чисте третє місце турнірної таблиці (щоправда, у Ювентуса ще є матч в запасі проти Наполі). Перемога дозволила команді Джан П'єро Гасперіні набрати важливі очки в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів 2021/22. Від Мілана, який йде другим і регулярно втрачає очки, "Богиню" відділяють тільки два пункти – неймовірна щільність у верхній половині таблиці!

Асисти Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Удінезе – 3:2

Одним із героїв поєдинку проти Удінезе став Руслан Маліновський. Поява українця у стартовому складі дещо здивувала, позаяк півзахисник протягом тижня тричі зіграв повні матчі за національну збірну у відборі на ЧС-2022. Очікувалося, що втомлений Маліновський отримає відпочинок від Гасперіні, але тренер мав свою думку. Руслан вийшов із перших хвилин на позиції одного з трьох атакувальних хавбеків, діючи ближче до правого флангу, проте регулярно зміщувався в центр, на позицію десятки. Зрештою, мудрий наставник Аталанти вкотре виявився правим – саме звідти півзахисник збірної України взяв безпосередню участь у двох забитих м'ячах. У першому таймі Руслан оформив гольовий пас на Луїса Мурієля, а по перерві класно асистував на іншого колумбійця – Дувана Сапату. 3:2 – перемога Аталанти, яка в підсумку може мати вирішальне значення при розподілі місць у Лігу чемпіонів. Тим більше, з урахуванням чергових втрат конкурентів – Мілана, Ювентуса і Роми.

Очевидно, що Маліновський отримав схвальні відгуки та високі оцінки за свою гру. Невдалі результати збірної України у березневих матчах не знітили Руслана, який провів черговий класний поєдинок в Італії, відігравши 78 хвилин. 8.4 від Sofa Score – другий найкращий бал у матчі після Луїса Мурієля, який забив два голи. Високі 84% точності пасів, 6 ключових передач та "асистентський дубль" – вчора українець продемонстрував топ-клас в атаці. Але відзначимо і певний негатив – 18 втрат м'яча (найбільше в команді разом з Мурієлем, який відіграв на півгодини менше) та катастрофа у єдиноборствах (два виграних з одинадцяти). Імовірно, такі низькі показники пов'язані з певною втомою Руслана, який провів четвертий матч за 10 днів. Але в атаці свою справу уродженець Житомира зробив топово.

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Чому він так не грав за збірну, спитаєте? Та грав. Той же пас на Зубкова у матчі з Казахстаном був нічим не гіршим, ніж вчора на Мурієля. Хто винен, що "синьо-жовті" тринькали масу розкішних моментів, на відміну від безжальних колумбійських кілерів Мурієля і Сапати?

WhoScored був солідарний – 8.3 (теж друга найвища оцінка після Мурієля). InStat визначив, що Маліновський провів свій найкращий матч у поточному сезоні. Принаймні, українець отримав одразу 408 балів – наразі найвищий особистий показник у кампанії 2020/21.

Маліновський прокоментував свій супервиступ у матчі з Удінезе

Профільний CalcioAtalanta оцінив Руслана в 6.5 – четвертий бал у складі Аталанти. "Опоненти, як могли, намагалися обмежити йому простір для удару, хоча одного разу він все ж небезпечно пробив. Але Маліновський вчасно зрозумів, що може увійти у протокол в статусі асистента, а Мурієлю потрібна передача", – підсумовує Альберто Джамбруно гру українця. Щоправда, така оцінка обурила читачів сайту. "Хто складав цей рейтинг? Маліновський віддав два асисти. Автор у той момент, напевне, спав". "Маліновський оформив розкішні асисти. Він куди кращий за Ілічіча", "Його здібності були відомі давно, але саме зараз Маліновський приймає найкращі рішення", – вболівальники Аталанти були здивовані такими оцінками.

Редакція TuttoAtalanta поставила Руслану 7.5. "Двома асистами продемонстрував, що перебуває в чудовій формі. Гасперіні молодець, що продовжив довіряти йому після виснажливих матчів і невдалих результатів збірної України".

Таку ж оцінку (7.5) Маліновський отримав і від Gazetta dello Sport, яка вважає гру з Удінезе найкращим матчем сезону для українця. "Дві розкішні гольові передачі – особливо на Сапату. Цей пас буквально засліплює. А ще був майже асист на Пессіну, який, на жаль, змарнував свій шанс", – порція компліментів для Руслана від провідного видання Італії.

Насамкінець, офіційний Twitter Аталанти теж не шкодував хороших слів для Руслана. "Чудово. Світовий клас від нього сьогодні".

Зауважимо, матч із Удінезе став 33-м поєдинком Маліновського за Аталанту в поточному сезоні (з них 27-м – у чемпіонаті Італії). В активі українського півзахисника 4 голи (3 – в Серії А) та 6 результативних передач. Результативність дещо нижча, ніж у минулому сезоні – тоді Руслан забив 9 разів у 44-х матчах. Але ще є час – попереду в бергамасків 9 вирішальних матчів чемпіонату та фінал Кубка Італії проти Ювентуса, який буде зіграний 19 травня.

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