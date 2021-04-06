Розкішний виступ Руслана Маліновського у матчі проти Удінезе (3:2) не залишився без уваги аналітиків.

Хавбек Аталанти потрапив до символічної збірної 29 туру Серії А за версією WhoScored і SofaScore. Перший ресурс оцінив українця на 8,3 балів, другий – на 8,4.

Дружина Маліновського опублікувала спекотні фото у бікіні, поки хавбек збірної України шматує Серію А

Маліновський відзначився двома асистами, ставши одним з героїв яскравої перемоги Аталанти. До обох збірних також потрапив Луїс Мурієль, який оформив дубль – свій другий гол колумбієць забив саме з передачі Руслана.

Додамо, що наступний матч Аталанта проведе 11 квітня – виїзд в гості до Фіорентини.

Маліновський зіграв матч сезону – Аталанта мчить по срібло, а Гасперіні хвалять за українця після невдач збірної