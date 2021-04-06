Фаны Аталанты подвели итоги прошедшего месяца, а Руслан Малиновский стал лучшим игроком, сообщает официальный Twitter клуба.

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В марте наш соотечественник провел 4 поединка в Серии А в футболке "Богини" (гол и ассист), а также один матч в Лиге чемпионов против мадридского Реала. Всего в активе Руслана 33 поединка за Аталанту в текущем сезоне, в которых он отличился 4 мячами и 6 результативными передачами.

Заметим, первый месяц весны стал особенным и для другого украинца – Виктора Коваленко. 21 марта он дебютировал за бергамасков, сыграв 3 минуты в поединке против Удинезе (2:0).

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