Руслан Маліновський не став чекати завершення сезону і погодився на тривалу співпрацю з Дженоа.

Український півзахисник Марселя Руслан Маліновський, який виступає за Дженоа в оренді, більше не належить французькому клубу, повідомляє офіційний сайт "грифонів".

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Генуезці скористалися опцією викупу гравця і дострокового оформили угоду, виклавши за нашого земляка 7 млн євро (оренда спливала наприкінці сезону 2023/24, контракт футболіста з Марселем був розрахований до літа 2026 року). Про терміни співпраці українця з італійським клубом не повідомляється.

Нагадаємо, у поточному сезоні Маліновський провів за Дженоа 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 10 млн євро.

До слова, після 22-х турів підопічні Альберто Джилардіно йдуть у турнірній таблиці Серії А одинадцятими, набравши 28 очок.

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