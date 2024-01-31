Український форвард Артем Довбик став одним з претендентів на титул найкращого гравця Жирони у січні, повідомляє прес-служба "біло-червоних".

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Окрім нашого земляка, на почесне визнання "зазіхають": Іван Мартін, Дейлі Блінд, Крістіан Порту і Ян Коуту. Проголосувати за Артема можна за посиланням.

Нагадаємо, у січні Довбик провів за Жирону шість матчів, в яких забив три голи (у ворота Севільї), а також віддав два асисти (у поєдинках з Атлетіко і Мальоркою).

До слова, Артем має шанс оформити своєрідний "хет-трик" – у листопаді та грудні 2024 року переможцем у цій номінації визнавали саме Артема.

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