Руслан Малиновский не стал дожидаться завершения сезона и согласился на длительное сотрудничество с Дженоа.

Украинский полузащитник Марселя Руслан Малиновский, выступающий за Дженоа в аренде, больше не принадлежит французскому клубу, сообщает официальный сайт "грифонов".

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Генуэзцы воспользовались опцией выкупа игрока и досрочного оформили сделку, выложив за нашего земляка 7 млн евро (аренда истекала в конце сезона 2023/24, контракт футболиста с Марселем был рассчитан до лета 2026 года). О сроках сотрудничества украинца с итальянским клубом не сообщается.

Напомним, в текущем сезоне Малиновский провел за Дженоа 21 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.

К слову, после 22-х туров подопечные Альберто Джилардино идут в турнирной таблице Серии А одиннадцатыми, набрав 28 очков.

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