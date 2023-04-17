Хавбек Марселя Руслан Маліновський не зумів зарекомендувати себе в матчі 31-го туру Ліги 1.

Маліновський, як і ще 2 гравці Марселя, які вийшли на заміну (Пайєт та Байлі), отримав оцінку 6,1 від порталу WhoScored.

Дебютні голи трансферного рекордсмена у відеоогляді матчу Марсель – Труа – 3:1

Українця так оцінили за зіграних майже 20 хвилин, а в його активі 14 точних пасів із загальних 15-ти. Найкращим в матчі став Ченгіз Ундер, який отримав 8,9 бала.

Додамо, що Марсель набрав 64 очки та посідає друге місце, а Труа з 21 пунктом залишився в зоні вильоту.

Марсель розбив Труа та повернувся на друге місце Ліги 1 – Маліновський з'явився, коли все було вирішено