Дебютні голи трансферного рекордсмена у відеоогляді матчу Марсель – Труа – 3:1
Марсель обіграв Труа в рамках 31-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24",
Франція. Ліга 1, 31 тур
Марсель – Труа – 3:1
Голи: Вітінья, 2, 64, Ундер, 40
Наставник провансальців трохи здивував стартовим складом, але вже на 2-й хвилині усі питання до Ігора Тудора стали неактуальними. Вітінья відкрив рахунок та лік своїм голам у Лізі 1. Португалець перейшов у Марсель наприкінці січня за рекордні для клубу 32 мільйони євро.
Марсель розбив Труа та повернувся на друге місце Ліги 1 – Маліновський з'явився, коли все було вирішено
У другому таймі Вітінья забив ще раз і як нагороду отримав від тренера шанс провести повний матч. Це з форвардом сталося вперше за час перебування у Франції. Марсель завдяки впевненій перемозі повернувся на друге місце в турнірній таблиці. Руслан Маліновський сьогодні відіграв лише 15 хвилин.