Франція. Ліга 1, 31 тур

Марсель – Труа – 3:1

Голи: Вітінья, 2, 64, Ундер, 40

Наставник провансальців трохи здивував стартовим складом, але вже на 2-й хвилині усі питання до Ігора Тудора стали неактуальними. Вітінья відкрив рахунок та лік своїм голам у Лізі 1. Португалець перейшов у Марсель наприкінці січня за рекордні для клубу 32 мільйони євро.

Марсель розбив Труа та повернувся на друге місце Ліги 1 – Маліновський з'явився, коли все було вирішено

У другому таймі Вітінья забив ще раз і як нагороду отримав від тренера шанс провести повний матч. Це з форвардом сталося вперше за час перебування у Франції. Марсель завдяки впевненій перемозі повернувся на друге місце в турнірній таблиці. Руслан Маліновський сьогодні відіграв лише 15 хвилин.