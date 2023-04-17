Малиновский стал одним из худших в составе Марселя в игре с аутсайдером чемпионата Франции
17 апреля 08:34 - Читати українською
Хавбек Марселя Руслан Малиновский не сумел зарекомендовать себя в матче 31-го тура Лиги 1.
Малиновский, как и еще 2 игрока Марселя, которые вышли на замену (Пайет и Байли), получил оценку 6,1 от портала WhoScored.
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Украинца так оценили за сыгранные почти 20 минут, а в его активе 14 точных пасов из общих 15-ти. Лучшим в матче стал Ченгиз Ундер, который получил 8,9 балла.
Добавим, что Марсель набрал 64 очка и занимает второе место, а Труа с 21 пунктом остался в зоне вылета.
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