Хавбек Марселя Руслан Малиновский не сумел зарекомендовать себя в матче 31-го тура Лиги 1.

Малиновский, как и еще 2 игрока Марселя, которые вышли на замену (Пайет и Байли), получил оценку 6,1 от портала WhoScored.

Дебютные голы трансферного рекордсмена в видеообзоре матча Марсель – Труа – 3:1

Украинца так оценили за сыгранные почти 20 минут, а в его активе 14 точных пасов из общих 15-ти. Лучшим в матче стал Ченгиз Ундер, который получил 8,9 балла.

Добавим, что Марсель набрал 64 очка и занимает второе место, а Труа с 21 пунктом остался в зоне вылета.

Марсель разбил Труа и вернулся на второе место Лиги 1 – Малиновский появился, когда все было решено