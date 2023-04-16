Франція. Ліга 1, 31 тур

Марсель – Труа – 3:1

Голи: Вітінья, 2, 64, Ундер, 40

Руслан Маліновський другий матч поспіль розпочав у запасі. Групу атаки Марселя сформували Ундер, Санчес і Вітінья. Алексіс діяв глибше, а на вістрі вийшов молодий португалець. Саме він став найпомітнішою персоною на полі – 8 ударів.

Маліновський став обличчям нової форми Марселя з нагоди 30-річчя тріумфу в ЛЧ

Вітінья відібрав м'яч в суперників біля штрафного майданчика та прицільно пробив у ближню "дев'ятку", відкривши рахунок. Через кілька хвилин форвард ще раз пробивав з тієї ж точки, а потім замикав дальню стійку та не влучив у порожні ворота.

У Марселя сьогодні гарно працював пресинг і контрпресинг. Все атакувальне тріо активно тиснуло на суперника з подальшою підтримкою хавбеків і високими позиціями захисників. З цього народився другий гол – Ронж'є відібрав м'яч на чужій половині та асистував Ундеру.

Господарі тотально домінували над Труа. 28:4 за ударами, 5:1 за явними моментами. Красномовна статистика xG: 3.89 у Марселя проти 0.5 в Труа. Така перевага мусила вилитися в розгром. Вітінья зіграв на добивання після кутового та оформив дубль.

Маліновський вийшов на останні 15 хвилин замість Алексіса. Руслан встиг закинути в штрафний майданчик під удар Клоссу та заробив фол. Марсель наприкінці зустрічі збавив інтенсивність і дозволив Труа забити гол престижу на контратаці. Олімпік набрав 64 очки та повернувся на друге місце. Відставання від ПСЖ – 8 балів.