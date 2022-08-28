"Майбутнє Маліновського та Ілічіча? Нічого не знаю, побачимо в середу. Я знаю, що потрібно цій команді, але я не знаю, чи можливо це реалізувати. На все залишилося лише 4 доби.

За останні 10 днів приїхали три нові гравці. Ринок ще не закритий. Є час до 31 серпня. Я повідомив клубу свої побажання. Сподіваюся, їх реалізують", – цитує Гасперіні Sos Fanta.

Конте хоче підписати Маліновського – Тоттенхем вже підготував гроші на трансфер

Епопея з трансфером Маліновського триває вже кілька тижнів. Аталанта нібито готова відпустити хавбека. Головними претендентами на українця залишаються Марсель та Тоттенхем.

Зауважимо, що контракт Руслана з бергамасками чинний до кінця нинішнього сезону. У поточній кампанії Серії А українець зіграв у трьох матчах – забив гол та віддав результативну передачу.

Аталанта зупинила Мілан – Маліновський забив ще й гол, став найкращим після героя і ледь стримав емоції у матчі Серії А