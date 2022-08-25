Раніше 29-річний Маліновський вважав пріоритетним варіантом перехід у Тоттенхем. Але англійський клуб хоче лише орендувати українця з правом викупу, що категорично не влаштовуває Аталанту, яка шукає новий клуб для хавбека через його конфлікт з Гасперіні. Тепер же Руслан висловив готовність приєднатися до Марселя, повідомляє Foot Mercato.

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Але водночас французький ЗМІ вказує, що шансів на перехід поки не так багато. Передусім, через Аталанту, яка оголосила вражаючу ціну в 40 мільйонів євро (контракт Маліновського з бергамасками через рік добігає кінця). На жодні поступки італійський клуб йти не збирається.

Частиною угоди міг стати Дженгіз Ундер, але вінгер не збирається переходити в Аталанту. Турок взагалі не хоче покидати Марсель, хоч і не входить у плани головного тренера. Хав'єр Рібальта і Пабло Лонгорія – технічний директор і президент Марселя відповідно – шукають варіанти виходу із ситуації. Керівництво провансальців хоче Маліновського, Руслан начебто не проти переїхати в Марсель, але через фінансові апетити Аталанти до завершення переходу ще дуже далеко.

За три сезони в Бергамо Маліновський зіграв 130 матчів, забив 30 голів і віддав 27 асистів. Окрім Марселя з Тоттенхемом, інтерес до українця проявляли Вест Хем, Ньюкасл і Ноттінгем Форест.

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