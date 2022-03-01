"Харків. Два роки тому ми зіграли у Лізі чемпіонів поєдинок між Аталантою та Шахтарем у цьому прекрасному місті, яке сьогодні зіткнулося зі злочином проти людства", – написав Маліновський на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер, опублікувавши відео обстрілів житлових будинків міста "Градами".

"Путін, іди на х*й! Україна обов'язково переможе": Буяльський подякував захисникам нашої держави

До слова, сьогодні вранці російська ракета влучила у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та у частину житлового масиву (переважно 4-5 поверхові житлових будинків). Авіаудар по центру Харкова нанесли після завершення комендантської години. По вулицях вже їхало кілька машин – від них майже нічого не залишилось.

Росія напала на Україну: тотальний бан окупанта від ФІФА і УЄФА, Вернидуб йде на війну, зірки дали мільйони армії (LIVE)