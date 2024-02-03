Дженоа Руслана Маліновського зустрінеться з Емполі Віктора Коваленка у поєдинку 23-го туру Серії А. Стартові склади команд та посилання на пряму трансляцію дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Маліновський та Коваленко отримали різні ролі на поєдинок 23-го туру Серії А між Дженоа та Емполі. Руслан вже звично вийде у стартовому складі, тоді як Віктор розпочне гру на лаві запасних. За текстовою онлайн-трансляцією можна стежити на "Футбол 24", а переглянути гру наживо – на MEGOGO.

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Стартовий склад Емполі: Капріле – Ісмайлі, Валюкевіч, Луперто – Берешинські, Грассі, Малех, Гаясі – Журковскі, Камб'ягі – Черрі.

Стартовий склад Дженоа: Мартінес – Бані, Васкес, Де Вінтер – Сабеллі, Маліновський, Бадель, Френдруп, Спенс – Гудмундссон, Ретегі.

Дженоа завдяки камбеку продовжила безпрограшну серію – Маліновський ледь не забив, але залишився в тіні головних героїв