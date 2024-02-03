Дженоа Руслана Малиновского встретится с Эмполи Виктора Коваленко в поединке 23-го тура Серии А. Стартовые составы команд и ссылки на прямую трансляцию смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Малиновский и Коваленко получили разные роли на поединок 23-го тура Серии А между Дженоа и Эмполи. Руслан уже привычно выйдет в стартовом составе, тогда как Виктор начнет игру на скамейке запасных. За текстовой онлайн-трансляцией можно следить на "Футбол 24", а посмотреть игру вживую – на MEGOGO.

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Стартовый состав Эмполи: Каприле – Исмайли, Валюкевич, Луперто – Берешински, Грасси, Малех, Гаяси - Журковски, Камбьяги - Черри.

Стартовый состав Дженоа: Мартинес – Бани, Васкес, Де Винтер – Сабелли, Малиновский, Бадель, Френдруп, Спенс – Гудмундссон, Ретеги.

Дженоа благодаря камбэку продолжила беспроигрышную серию – Малиновский чуть не забил, но остался в тени главных героев