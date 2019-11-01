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Маліновський претендує на звання найкращого гравця місяця в Аталанті

12:25 823 Читать на русском
Маліновський претендує на звання найкращого гравця місяця в Аталанті
Руслан Маліновський (зліва) / ФК Аталанта

Аталанта проводить опитування серед уболівальників, у якому прихильникам команди пропонують обрати найкращого гравця жовтня.

Аталанта запустила опитування серед фанатів з метою визначення найкращого футболіста команди за підсумками жовтня. У список потрапили всі гравці, що бодай раз вийшли на поле в будь-якому поєдинку протягом минулого місяця – таких матчів було 6.

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Серед претендентів опинився і Руслан Маліновський, який в матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті забив дебютний гол за італійську команду.

Проголосувати можна, заповнивши спеціальну форму на офіційному сайті Аталанти.

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Теги
Італія Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Головне
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