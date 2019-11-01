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Малиновский претендует на звание лучшего игрока месяца в Аталанте

12:25 60 Читати українською
Малиновский претендует на звание лучшего игрока месяца в Аталанте
Руслан Малиновский (слева) / ФК Аталанта

Аталанта проводит опрос среди болельщиков, в котором поклонникам команды предлагают выбрать лучшего игрока октября.

Аталанта запустила опрос среди фанатов с целью определения лучшего футболиста команды по итогам октября. В список попали все игроки, которые хоть раз вышли на поле в любом поединке за прошедший месяц – таких матчей было 6.

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Среди претендентов оказался и Руслан Малиновский, который в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити забил дебютный гол за итальянскую команду.

Проголосовать можно, заполнив специальную форму на официальном сайте Аталанты.

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Украинцы за рубежом Главное Италия Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта
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