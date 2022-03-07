Півзахисник збірної України є одним із номінантів на отримання нагороди як найкращий футболіст Аталанти за підсумками минулого місяця.

Клуб із Бергамо оголосив про початок голосування з метою визначення найкращого гравця команди в лютому. Серед номінантів традиційно опинився і Руслан Маліновський. Віддати свій голос може кожен охочий, інформує офіційний сайт бергамасків.

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Впродовж лютого українець забив за Аталанту три голи – один у ворота Ювентуса, а ще два у матчі Ліги Європи з Олімпіакосом. Саме того дня Росія почала повномасштабну війну з Україною, а Руслан після забитого м'яча показав футболку на підтримку рідної країни.

Загалом 28-річний Маліновський у поточному сезоні зіграв 30 матчів, забив 9 голів і віддав 2 асисти.

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