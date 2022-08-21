Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський продовжує виблискувати у складі своєї команди, забивши у ворота чинного чемпіона Італії.

Українець відкрив рахунок у матчі Аталанта – Мілан на 29 хвилині у своєму фірмовому стилі.

Маліновський несподівано потрапив у старт: онлайн-трансляція матчу Аталанта – Мілан

Після подачі з правого флангу Маліновський опинився зовсім один на лінії штрафного, де і отримав передачу від Меле. Руслану вистачило одного дотику, аби завдати потужного удару. Допоміг і рикошет від захисника, оскільки м'яч змінив свою траєкторію.

Додамо, що Маліновський найближчим часом має покинути Аталанту – наставник команди Джанп'єро Гасперіні вже натякає на відхід українця, якого сватають в АПЛ до Тоттенхема та інших клубів.

Маліновський посварився з тренером і обирає новий клуб – Зінченко кличе до себе, вердикт гуру інсайдів та роль дружини