"Футбол 24" зібрав для вас усі головні новини про хавбека Аталанти і його бажання змінити місце роботи після сварки з Джан П'єро Гасперіні.

Маліновський потрапив у заявку Аталанти на матч із Міланом – українець отримав шанс попрощатися з Бергамо

Кілька пропозицій з багатенької АПЛ чи Марсель, який може надати вітрину в Лізі чемпіонів? Топ-інсайдер Фабріціо Романо підтверджує ймовірність бомби, а дружина Роксана Маліновська додає масла у вогонь фотографіями валіз та натяками на сумне прощання з Бергамо. Олександр Зінченко сам щойно змінив клуб, але вже готовий прихистити земляка в Арсеналі.

Детальніше і значно яскравіше дивіться у нашому відеовипуску про сагу Маліновського.