Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский продолжает сверкать в составе своей команды, забив в ворота действующего чемпиона Италии.

Украинец открыл счет в матче Аталанта – Милан на 29 минуте в своем фирменном стиле.

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После подачи с правого фланга Малиновский оказался совсем один на линии штрафной, где и получил передачу от Меле. Руслану хватило одного касания, чтобы нанести мощный удар. Помог и рикошет от защитника, поскольку мяч сменил свою траекторию.

Добавим, что Малиновский в ближайшее время должен покинуть Аталанту – наставник команды Джанпьеро Гасперини уже намекает на уход украинца, которого сватают в АПЛ в Тоттенхэм.

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