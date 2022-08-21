Маліновський несподівано потрапив у старт: онлайн-трансляція матчу Аталанта – Мілан
Аталанта приймає Мілан в другому турі чемпіонату Італії 2022/23. Руслан Маліновський – у стартовому складі. Посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".
Джан П'єро Гасперіні здивував. Головний тренер Аталанти напередодні натякнув на низьку результативність Маліновського та не виключив його відходу, але дав 29-річному хавбеку збірної України місце в основі на поєдинок проти чемпіона Італії.
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Матч Аталанта – Мілан стартує о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція – на MEGOGO, а за основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".
У першому турі бергамаски обіграли Сампдорію, а Маліновський вийшов на заміну і віддав гольовий пас. Мілан теж стартував з перемоги, здолавши Удінезе.
Стартові склади на матч Аталанта – Мілан:
Аталанта:
Мілан: