Маліновський віддає перевагу пропозиції Тоттенхема перед варіантом з Марселем, оскільки хоче грати в АПЛ, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Гасперіні – про Маліновського: "Ми шукаємо гравця, який може забивати більше, ніж 6 голів на рік"

Тепер залишилось домовитись з Аталантою, оскільки бергамаски та "шпори" мають різні погляди щодо трансферу українця. Італійський клуб наполягає на повноцінному трансфері, тоді як Тоттенхем пропонує оренду з правом викупу.

Цікаво, що Антоніо Конте вже натякнув на можливі зміни у складі: "Якщо хтось має піти, замість нього має інший. Це дуже чітко зрозуміло для мене, для клубу, але ми повністю згодні в цьому аспекті". Тоттенхем начебто має намір відпустити Харрі Вінкса, тому українець цілком може стати заміною англійцю.

Зазначимо, що за три роки в команді Гасперіні Маліновський зіграв 129 матчів, забив 29 голів і 27 разів асистував партнерам. Його контракт з італійським клубом чинний ще рік, а бергамаски просять за нього 20-22 мільйони євро.

Маліновський посварився з тренером і обирає новий клуб – Зінченко кличе до себе, вердикт гуру інсайдів та роль дружини