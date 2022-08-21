Малиновский предпочитает предложение Тоттенхэма варианту с Марселем, поскольку хочет играть в АПЛ, сообщает инсайдер Николо Скира.

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Теперь осталось договориться с Аталантой, поскольку бергамаски и "шпоры" имеют разные взгляды на трансфер украинца. Итальянский клуб настаивает на полноценном трансфере, тогда как Тоттенхэм предлагает аренду с правом выкупа.

Интересно, что Антонио Конте уже намекнул на возможные изменения в составе: "Если кто-то должен уйти, вместо него другой. Это очень четко понятно для меня, для клуба, но мы полностью согласны в этом аспекте". Тоттенхэм будто бы намерен отпустить Харри Винкса, поэтому украинец вполне может стать заменой англичанину.

Отметим, что за три года в команде Гасперини Малиновский сыграл 129 матчей, забил 29 голов и 27 раз ассистировал партнерам. Его контракт с итальянским клубом действует еще год, а бергамаски просят за него 20-22 миллиона евро.

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