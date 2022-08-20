Головний тренер Аталанти натякнув, що не надто задоволений результативністю Руслана Маліновського в минулому сезоні. Як відомо, український півзахисник близький до відходу з клубу.

"Маліновський зумів дуже добре адаптуватися. За час виступів в Аталанті він був надзвичайним. Я використовував його і в півзахисті, і як плеймейкера. Він зумів освоїтися на незвичній для себе позиції.

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Але це правильно, що Аталанта шукає гравця, який може забивати більше, ніж 6 голів на рік. Маліновський був важливим футболістом в Україні та Бельгії, і став таким для мене. Він зумів адаптуватися, але я вважаю правильним, що на трансферному ринку ми шукаємо футболістів, які більше підходять команді", – цитує Гасперіні Calcio Atalanta.

Зазначимо, що за три роки в команді Гасперіні Маліновський зіграв 129 матчів, забив 29 голів і 27 разів асистував партнерам. Його контракт з італійським клубом чинний ще рік, а бергамаски просять за нього 20-22 мільйони євро.

Нещодавно з'явилася інформація про конфлікт Руслана з Джан П'єро Гасперіні, який, схоже, призводить до трансферу українця. Серед зацікавлених клубів, які хочуть підписати 29-річного хавбека збірної України, називають Марсель, Тоттенхем, Ньюкасл і Ноттінгем Форест.

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