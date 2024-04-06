Керівництво Дженоа має намір провести зустріч з Альберто Джилардіно наступного тижня щодо продовження контракту до 2026 року, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

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У послугах наставника зацікавлена Фіорентина, яка залишиться без тренера по завершенні сезону, адже Вінченцо Італьяно оголосив про майбутній відхід. Зазначається, що сам Джилардіно вражений проектом "фіалок".

Додамо, що Дженоа та Фіорентина наразі сусіди в турнірній таблиці – 12 та 10 місця відповідно.

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