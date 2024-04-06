Руководство Дженоа намерено провести встречу с Альберто Джилардино на следующей неделе о продлении контракта до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира.

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В услугах наставника заинтересована Фиорентина, которая останется без тренера по завершении сезона, ведь Винченцо Итальяно объявил о предстоящем уходе. Отмечается, что сам Джилардино впечатлен проектом "фиалок".

Добавим, что Дженоа и Фиорентина сейчас соседи в турнирной таблице – 12 и 10 места соответственно.

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