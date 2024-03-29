Фахівець уже повідомив керівництву клубу, що влітку їхні шляхи розійдуться. Фіорентина почала активні пошуки заміни і вже сформувала список із чотирьох претендентів, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією джерела кандидатами стали Рафаеле Палладіно (працює в Монці), Франческо Фаріолі (Ніцца), Альберто Джилардіно (Дженоа) і Альберто Аквілані (Піза). Фіорентина найбільше зацікавлена в останніх двох, які свого часу були зірками команди. Джилардіно зіграв за "Фіалок" 157 матчів (63 голи, 21 асист), Аквілані провів 103 поєдинки (15+11).

До слова, у нинішньому сезоні чимало тренерів наважилися повідомити про припинення співпраці зі своїми клубами заздалегідь. Тренд задали Юрген Клопп і Хаві Ернандес, які влітку покинуть Ліверпуль і Барселону відповідно.

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