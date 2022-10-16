Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може перейти в Інтер вже у зимове трансферне вікно, повідомляє Calciopolis.it.

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За інформацією джерела, міланський клуб може запропонувати за 29-річного гравця 25 мільйонів євро. При цьому "нерадзуррі" спробують максимально знизити суму трансферу, хоча вже зараз зрозуміло, що "бергамаски" не готові до торгу і не захочуть включати в угоду інших футболістів.

До слова, раніше Маліновський зазначав, що наставник Аталанти не має наміру перешкоджати його можливому переходу в іншу команду, якщо буде спокуслива пропозиція.

Нагадаємо, у поточному сезоні Руслан зіграв за Аталанту 9 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Поєдинок 10-го туру Серії А українець провів на лаві запасних, вперше за довгий час не вийшовши бодай на заміну. Transfermarkt оцінює його у 28 млн євро.

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