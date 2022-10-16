Слухи о переходе хавбека сборной Украины Руслана Малиновского в другой клуб снова набирают обороты.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский может перейти в Интер уже в зимнее трансферное окно, сообщает Calciopolis.it.

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По информации источника, миланский клуб может предложить за 29-летнего игрока 25 миллионов евро. При этом "нерадзурри" попытаются максимально снизить сумму трансфера, хотя уже сейчас ясно, что "бергамаски" не готовы к торгу и не захотят включать в сделку других футболистов.

К слову, ранее Малиновский отмечал, что наставник Аталанты не намерен препятствовать его возможному переходу в другую команду, если будет заманчивое предложение.

Напомним, в текущем сезоне Руслан сыграл за Аталанту 9 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Поединок 10-го тура Серии А украинец провел на скамье запасных, впервые за долгое время не выйдя хотя бы на замену. Transfermarkt оценивает его в 28 млн евро.

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