Скаут Алекс Великих, який працює в Італії, оцінив потенціал Руслана Маліновського. На його думку, українець ще не досяг своєї вершини в Серії А.

"Руслан Маліновський став брендом українського футболу в Італії, заповнивши нішу, яка залишилася після закінчення ігрової кар'єри Шевченка. Успіхи Маліновського, який пройшов довгу дорогу на шляху до успіху, показують, що праця, характер і готовність до нових викликів важливі не менше, ніж техніка та тактика.

Маліновський – в символічній збірній своєї групи Ліги чемпіонів

В Аталанту Руслан приходив півзахисником, але еволюціонував у гравця нападу, ставши одним із найкращих футболістів Європи в цьому амплуа. У збірній України його використовують ще на іншій позиції, ніж у клубі, а від того його віддача дещо менша. Конфлікт, що виник у гравця з Петраковим у збірній, вдалося загасити, і це здорово, адже завдання кваліфікуватися на чемпіонат світу має бути вирішене силою всіх своїх найкращих гравців.

Вважаю, що для Руслана Маліновського настає період, коли він може розглядати та обирати найкращу пропозицію з топ-клубів Італії та Європи. Рівень гри, вік, досвід, набутий в Аталанті, робить гравця об'єктом бажання клубів Англії, Іспанії та Італії. На мою думку, Серія А – це ідеальний для Руслана чемпіонат, і він може подумати про продовження кар'єри саме у цьому чемпіонаті. Мілан, Ювентус – це ті клуби, яким, на мій погляд, може бути цікавий український футболіст", – цитує Великих Footboom.

У поточному сезоні 28-річний Маліновський забив 5 голів та віддав 1 асист у 20-ти матчах. Аталанта посідає 3 місце в Серії А, проте вилетіла з Ліги чемпіонів, посівши третє місце в групі.

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