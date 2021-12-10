Аталанта вилетіла з Ліги чемпіонів, але Руслан Маліновський провів непоганий груповий раунд.

Статистичний портал WhoScored, орієнтуючись на свої оцінки, склав символічну збірну квартету F за підсумками групового раунду Ліги чемпіонів.

Туди з оцінкою 7.1 потрапив Маліновський. Руслан зіграв 5 матчів і забив один гол – у ворота Вільяреала.

Аталанту в цій команді також представляють Толой і Паломіно, МЮ – Роналду, Фернандеш і Шоу, від Вільяреала є Фойт, Данжума та Морено, а від Янг Бойз – фон Бальмоос і Нгамалеу.

Манчестер Юнайтед виграв групу F, Вільяреал фінішував другим і також вийшов у плей-офф, Аталанта з третього місця потрапила в Лігу Європи, а Янг Бойз посіли останнє місце.

Аталанта драматично вилетіла з ЛЧ, програвши Вільяреалу: Маліновський забив розкішний гол та отримав високі оцінки